يعتزم البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة في منطقة اليورو بواقع 25ر0 نقطة مئوية في يوليو المقبل.

وتعد خطوة الاتحاد الأوروبي، الذي تم الإشارة إليها على نطاق واسع، محاولة للسيطرة على التضخم المتفاقم في منطقة اليورو، الذي بلغ 1ر8% منذ مايو الماضي، وعودة لهدف البنك المركزي لمعدل التضخم بأن يسجل أقل من 2%.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه "سوف يتأكد" من عودة التضخم إلى هذا الهدف، مشيرا إلى ارتفاع محتمل لمعدل الفائدة في سبتمبر المقبل، بعد اجتماع مع المجلس الحاكم للبنك في امستردام.

ويذكر أن البنك المركزي الأوروبي تمهل في اتخاذ خطوات، مقارنة بالبنوك الغربية الأخرى مثل بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي، الذي اعتبر الضغوط التضخمية مؤقتة، ولكنه الآن يرفع معدل الفائدة لأول مرة منذ عام 2011.