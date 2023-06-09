رئيس بيلاروسيا يشيد بعلاقات بلاده الاستراتيجية مع روسيا

أشاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بالعلاقات الاستراتيجية بين بلاده وروسيا، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود مشاكل في العلاقات الاقتصادية إلا أنها لا تشكل عائقا.

وقال لوكاشينكو - خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن العلاقات الروسية البيلاروسية هي جوهر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة"، مشيرا إلى أن محادثاته مع بوتين هي فرصة جيدة لتوضيح القضايا الحالية على جدول الأعمال.

ويعقد الرئيس الروسي اليوم لقاء مع رؤساء وفود دول رابطة الدول المستقلة وبلدان الاتحاد الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروسيا.