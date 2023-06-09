البرلمان العربي يختتم اجتماعات لجانه الأربعة تمهيدا لانطلاق جلسته العامة الخامسة غدا

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، غدا السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.

وتمهيدا لذلك، اختتمت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب" اجتماعاتها، اليوم، بالقاهرة حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي.

وشهدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، فقد انتخاب النائب محمد البكوري لرئاسة أعمالها، حيث ناقشت في اجتماعها الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي، وتطرقت لمشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية.

وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022، ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية خاصة أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2026، وكذلك مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الإنسانية على حقوق الإنسان في العالم العربي.

وذلك، في ضوء حرص البرلمان العربي على التفاعل مع القضايا في العالم العربي من خلال التشريعات البناءة.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، وبحث إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأٌقل نمواً، فضلاً عن بحث إمكانية إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، واعتمدت اللجنة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في العالم العربي.

وجاءت هذه الاجتماعات في إطار التحضير لجلسة البرلمان العربي العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انعقادها غدا السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.