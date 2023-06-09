مدرب منتخب المغرب يحضر مران الوداد قبل مواجهة الأهلي

حضر وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، مران فريق الوداد البيضاوي مساء الخميس، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال.

ويحتضن ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء إياب نهائي دوري الأبطال، والتي ستجمع الأهلي والوداد يوم الأحد القادم، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المصري بهدفين لهدف.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المغربي على فيسبوك: «تابع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء الخميس، تدريب نادي الوداد الرياضي بمركب محمد السادس لكرة القدم، بحضور وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني وسعيد ناصيري رئيس الوداد الرياضي؛ وذلك تحسبا للمباراة التي ستجمعه يوم الأحد المقبل بنادي الأهلي المصري، برسم إياب الدور النهائي من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية».

وأضاف البيان: «وبعد نهاية الحصة التدريبية، التقى فوزي لقجع، بلاعبي الوداد الرياضي والطاقم التقني والطبي، داعيا إياهم إلى بذل قصارى جهودهم من أجل إهداء المغرب لقبا إفريقيا آخر».