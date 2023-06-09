مي فاروق: استقلت من الأوبرا لعدم حصولي على المساحة التي استحقها

كشفت الفنانة مي فاروق، عن سبب استقالتها من دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أنها رفضت فكرة كونها موظفة قيدتها في بعض الأشياء، ولرغبتها في عدم البقاء بهذه الخطوة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الخميس، أنها التحقت بدار الأوبرا وهي تبلغ 8 سنوات من العمر، حتى قرارت بالاستقالة، موضحة أن هذا القرار لم يؤثر إطلاقًا على حفلاتها بالأوبرا.

ولفتت إلى أن قررت الاستقالة بعد شعورها أنها مضمونة طوال الوقت، إلى جانب عدم إعطائها القدر الكافي والمساحة التي تستحقها، مؤكدة أنها أرادت باستقالتها رفع الحرج عن إدارة الأوبرا وعن نفسها.

وأشارت إلى اعتقاد لدى البعض بأنها مقصرة في حفلاتها بالأوبرا، لكن هذا الأمر غير صحيح، وأنها مرحبة دائمًا بأي حفلات تأتي لها من الدار، إلا أنه لا يوجد دعوات لها لإقامة حفلات منذ عام ونصف ولا تعلم أن هذا الأمر بقصد أو دون قصد.

وأكدت: «في جميع الأحوال الأوبرا بيتي ومكاني من صغري وعمري ما هتبرأ منه، وبحبه وفي أي وقت أنا موجودة للأوبرا ولجمهورها اللي أنا بحبه وبيحبني»-على حد قولها.