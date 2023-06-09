وزير الثقافة الأسبق: بأي ضمير وطني نتصالح مع الإخوان ؟

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن القوات المسلحة قدمت 3 آلاف شهيد، و13 ألف جريح في معركتها ضد الإرهاب منذ 2013 إلى 2018.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الشاهد» عبر فضائية «Extra News» مساء الخميس، أن عدد شهداء القوات المسلحة أثناء عملية عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف -أعظم عملية حربية في القرن العشرين- لا يصل إطلاقًا إلى نصف الرقم السابق، وفقًا لوصفه.

وأشار إلى أن التكلفة الاقتصادية للحرب ضد الإرهاب؛ كانت تتكلف مليار جنيه شهريًا من ميزانية القوات المسلحة، وفقا لتصريح الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن بضعة قطاعات أخرى على سبيل المثال السياحة؛ تخطت خسائرها هذه التكلفة.

وتابع: «أثناء عملي وزير للثقافة؛ حدثت العملية الإرهابية بمدينة شرم الشيخ؛ خسائرنا الشهرية للسياحة في مديني شرم الشيخ والغردقة وقتها؛ تجاوزت 280 مليون دولار شهريًا بعد عملية واحدة»، مضيفا: «بأي ضمير وطني يمكن أن نتصالح مع الإخوان بعدا هذا!».

وأضاف أن التاريخ سيخلد موقف الرئيس السيسي الصلب الواضح إزاء هذه الجماعة دون مهادنة أو مقايضة أو مزايدة سياسية، معقبا: «من حمى سعد زغلول من الإنجليز؛ هو الشعب المصري، ومن حمى عبد الناصر بعد إجراءات 5 يونيه مباشرة هم المصريون، والسيسي يتخذ إجراءاته؛ لأنه محمي من الشعب المصري».