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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة إيرادات السياحة المصرية بلغت نحو 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأوضح الجهاز المركزي، أن قيمة الإيرادات السياحية بلغت نحو 10.7 مليار دولار خلال عام 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 4.9 مليار دولار عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 9.9 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 9.8 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%.

وسجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 4.4 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 3.8 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 7.4 مليار دولار عام 2014/2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 5.1 مليار دولار عام 2013/2014.

وتسعى الدولة جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال رصد مصر بالأرقام خلال الـ 10 سنوات الماضية.