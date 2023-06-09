 63.4 مليار دولار قيمة إيرادات السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية - بوابة الشروق
الجمعة 9 يونيو 2023 11:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

63.4 مليار دولار قيمة إيرادات السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة عاصي
نشر في: الجمعة 9 يونيو 2023 - 11:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يونيو 2023 - 11:30 ص

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة إيرادات السياحة المصرية بلغت نحو 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأوضح الجهاز المركزي، أن قيمة الإيرادات السياحية بلغت نحو 10.7 مليار دولار خلال عام 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 4.9 مليار دولار عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 9.9 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 9.8 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%.

وسجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 4.4 مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 3.8 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 7.4 مليار دولار عام 2014/2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.

كما سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 5.1 مليار دولار عام 2013/2014.

وتسعى الدولة جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال رصد مصر بالأرقام خلال الـ 10 سنوات الماضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك