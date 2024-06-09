الحزب الحاكم في مالطا يتعرض لخسائر وميتسولا تحصل على مقعد

تعرض حزب العمل الحاكم في مالطا، أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي، لخسائر كبيرة في الانتخابات الأوروبية ، فيما حصلت روبرتا ميتسولا الرئيسة الحالية للبرلمان الأوروبي على مقعد ، حسبما أظهرت نتائج جزئية أولية.

وعلى الرغم من ذلك، تحدث رئيس الوزراء روبرت أبيلا في العاصمة فاليتا اليوم الأحد عن نصر "قوي". وتمتلك الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط والتي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، ستة مقاعد في البرلمان الأوروبي.

ووفقا للتوقعات عصر اليوم، حصل حزب العمل على ثلاثة من المقاعد الستة. وحصل الحزب القومي المعارض المحافظ على مقعدين أو ثلاثة مقاعد.

كما حصلت ميتسولا ،التي تنتمي إلى الحزب القومي، على مقعد في البرلمان الأوروبي الجديد.

وألقت فضيحة فساد، تشمل رئيس وزراء مالطا السابق جوزيف موسكات بظلالها على الحملة الانتخابية لحزب العمل.

وتعهد أبيلا بأنه اعتبارا من غد الاثنين، سيبدأ العمل لتقديم نسخة أفضل من حزب العمل.