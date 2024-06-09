عدلي القيعي: قيم ومبادئ الأهلي «مش رص كلام»

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن قيم ومبادئ الأهلي تعني فعل الصواب دون حسابات، مشيرا إلى أن المكسب مطلوب لكن الغاية لاتبرر الوسيلة.

أجاب عدلي القيعي في مقابلة لبرنامج «الكرة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر» عن ماذا تعنيه قيم ومبادئ النادي الأهلي، قائلًا:" الناس تعتقد أن القيم والمبادئ عملية رص كلام، لكن النادي الأهلي منذ إنشائه.. أنشئ لغرض، وكان الغرض تمثيل الرياضة المصرية لمواجهة سطوة الأندية الإنجليزية، فالتصق به الهدف النبيل وهو الهدف الوطني".

أضاف عدلي القيعي:" لذلك كانت القيمة والمبدأ لدى النادي الأهلي أهم من النتيجة، وكانت تترجم في مواقف كثيرة جدا، مثل إيقاف اللاعبين في عام 1984 واللعب بالناشئين من دور الثمانية في كاس مصر، ثم ربنا يكافئ الفريق ويكسب".

أشار عدلي القيعي:" الأهلي ارتضى أن يكون اسمه الأهلي ويدافع عن العلم المصري «علم تمصير اللعبة في مصر» فكان لابد أن تكون الصورة بها محددات لا ينبغي أن تكون الأولويات، الأولويات الصح والغلط وليست النتيجة، ربنا كافئ بالإضافة إلى النتيجة، هذا المشوار جزء من الذي كان يستهوينا في النادي الأهلي".

أوضح عدلي القيعي:" قيم ومبادئ الأهلي معناها.. اعمل الصح بدون حسابات، عندما تم سؤال الكابتن حسن عن إيقاف كل هؤلاء اللاعبين أمام الزمالك وتأثيرها على النتيجة، فأجاب.. لو حسبتها كده لن أخذ القرار".

أتم عدلي القيعي:" المكسب مطلوب لكن الغاية لا تبرر الوسيلة".