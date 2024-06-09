إيران تعلن أهلية 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية الـ14

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة في إيران "محسن إسلامي"، إن مجلس صيانة الدستور أعلن عن أهلية 6 مرشحين لخوض هذه الانتخابات.

وأوضح "اسلامي"، في تصريح له اليوم الأحد، أن اسماء المرشحين الستة الذين حُسمت مشاركتها في انتخابات رئاسة الجمهورية الـ 14، هم مسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني و أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحمد باقر قاليباف،وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

كانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن تقدم 80 شخصا للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين يوم 12 يونيو وتستمر حتى 27 منه.

وسوف تجرى الانتخابات الرئاسية يوم 28 يونيو، ويتم فيها انتخاب الرئيس التاسع للبلاد باقتراع مباشر من الشعب.

يشار إلى أنه تمت الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث مروحية في 19 مايو الماضي.

ويبلغ عدد الناخبين الإيرانيين الذين لهم حق الانتخاب، 61 مليونا و172ألفا.