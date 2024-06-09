نتنياهو عن اعتزام جانتس تقديم استقالته: حان الوقت للتوقف عن السياسة التافهة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اعتزام الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، الإعلان عن استقالته مساء اليوم.

وقال في تصريحات بعد المراجعة الأمنية في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد: «في خضم الحرب يريد جانتس الاستقالة من الحكومة، وأعتقد أنه حان الوقت للتوقف عن السياسة التافهة».

وأشار إلى أن بلاده تحتاج للقضاء على تهديد حماس وحزب الله، لافتًا إلى أن «الأمر يتطلب توحيد كل القوى»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «يديعوت أحرنوت».

ولفت إلى أن «الوضع الحالي معقد وصعب»، مختتمًا: «نحن بحاجة إلى ضمان بقاء الجميع في الحكومة وكذلك انضمام الآخرين إليها».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوزير بيني جانتس، يعتزم مساء اليوم، إعلان استقالته من مجلس الحرب.

ويأتي هذا بعد أن أجّل جانتس، الاستقالة بسبب عملية تحرير المحتجزين الأربعة من مخيم النصيرات أمس السبت، لكنه أعلن لاحقا أنه سيدلي بتصريحه لوسائل الإعلام اليوم الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس.

وكانت هيئة البث نقلت في وقت سابق، عن مقربين من نتنياهو، قولهم إنه «عدا عن تغريدته أمس لم يحاول رئيس الوزراء بأي شكل من الأشكال منع حل حكومة الطوارئ»، رغم تقارير سابقة بأن رئيس الوزراء ناشد جانتس ألا يترك حكومة الطوارئ وألا يتخلى عن الوحدة.