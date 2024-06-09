مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

لقي 6 عمال مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم اليوم الأحد إثر انقلاب سيارة ربع نقل (عمالة) على طريق ماستر قرب المطار باتجاه مركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل (عمالة) على طريق ماستر قرب المطار باتجاه مركز بدر ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وبالفحص تبين وفاة كل من "ع. ال. 45 سنة، ا. س. 17 سنة، س. و. 33 سنة، ي. ا. 40 سنة، ع. ر. 32 سنة، م. ا. 28 سنة"، وإصابة 8 آخرين. تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بدر والمصابين لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



