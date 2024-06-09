السجن 5 سنوات لعامل متهم بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بالصف

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قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم على ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد هلال ووائل سيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 6245 لسنة 2023 جنايات الصف، للمتهم "أمير.م" 38 سنة، عامل، انه سرق المجني عليه "محمد . م" ليلا وبطريق الاكراه الواقع عليه، تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة"

ورد بلاغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بتمكن الأهالى من ضبط عاطل، أثناء محاولته سرقة شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وألقى الأمن القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.