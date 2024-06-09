أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 518 ألفا و560 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 518 ألفا و560 جنديا، بينهم 1270 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7869 دبابة، منها 26 دبابة أمس السبت، و15131 مركبة قتالية مدرعة و13 ألفا و593 نظام مدفعية و1097 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و836 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 357 طائرة، و326 مروحية، و10982 طائرة مسيرة، و2277 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و18 ألفا و562 من المركبات وخزانات الوقود، و2253 من وحدات المعدات الخاصة.