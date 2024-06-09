توقعات بتكبد الخضر والليبراليين خسائر كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي

كشفت توقعات قائمة على استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي اليوم الأحد، أن حزبي الخضر والليبراليين سيخسران عددا كبيرا من مقاعدهما في البرلمان الأوروبي.

وأشارت التوقعات التي نشرها البرلمان الأوروبي إلى أن مجموعة الخضر/التحالف الأوروبي الحر ستخسر ربع عدد مقاعدها، بينما ستخسر مجموعة تجديد أوروبا الليبرالية خمس مقاعدها.

وقبل حل البرلمان من أجل الانتخابات، كانت مجموعة تجديد أوروبا تمتلك 102 مقعد.

وكانت مجموعة الخضر/التحالف الأوروبي الحر تمتلك 70 مقعدا، إلا أنه من المتوقع في البرلمان الجديد أن تمتلك المجموعتان 82 مقعدا و53 مقعدا على الترتيب.

ومن المتوقع أن يخسر الاشتراكيون والديمقراطيون، تيار يسار الوسط، أربعة مقاعد، من 139 مقعدا إلى 135 مقعدا، وتشير التوقعات إلى أن مجموعة اليسار ستخسر ثلاثة مقاعد، ليتراجع عدد مقاعدها في البرلمان الأوروبي من 37 مقعدا إلى 34 مقعدا.

ومن المتوقع أن تحقق كل المجموعات اليمينية مكاسب.