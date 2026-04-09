لقي طالب مصرعه غرقًا أثناء السباحة في مياه نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوجود حالة غرق لشاب في مياه النيل بالمكان المشار إليه، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ.

وتبيّن أن المتوفى طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، وأنه خلال السباحة بمياه النيل جرفه التيار، ولم يتمكن من الخروج، ليلقى حتفه غرقًا.

ونجحت فرق الإنقاذ النهري في تمشيط المنطقة، وانتشال جثة الطالب، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.