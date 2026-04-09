الخميس 9 أبريل 2026 2:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

الجيزة.. مصرع طالب غرقا في مياه النيل بأبو النمرس

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 2:28 م | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 2:28 م

لقي طالب مصرعه غرقًا أثناء السباحة في مياه نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوجود حالة غرق لشاب في مياه النيل بالمكان المشار إليه، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ.

وتبيّن أن المتوفى طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، وأنه خلال السباحة بمياه النيل جرفه التيار، ولم يتمكن من الخروج، ليلقى حتفه غرقًا.

ونجحت فرق الإنقاذ النهري في تمشيط المنطقة، وانتشال جثة الطالب، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك