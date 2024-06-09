إيران تستبعد أحمدي نجاد من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليس من بينهم اسم الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، الذي سبق وقدم أوراق ترشحه، طبقا لما أفادته وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران محسن إسلامي، قوله: «تم تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومسعود بزشكيان لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024».

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور انتهاء فحص أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر نهاية الشهر الحالي.

وتجري إيران انتخابات رئاسية مبكرة إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في تحطم مروحية الشهر الماضي، وتقدم 80 مرشحاً للانتخابات غالبيتهم من مسئولين ونواب حاليين وسابقين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف قوله: «بعد الانتهاء من فحص أهلية مرشحي الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، في مجلس صيانة الدستور، أرسلت قائمة بأسماء المرشحين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى وزارة الداخلية».