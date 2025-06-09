الصين تعلن عن بيانات التجارة الخارجية وسط نزاع الرسوم الجمركية

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تعتزم سلطات الجمارك الصينية أن تعلن اليوم الاثنين عن معلومات حول صادرات وواردات مايو الماضي، وسط نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

ومن الواضح أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشعر بتأثير التوترات مع الولايات المتحدة، والتي تصاعدت في أبريل الماضي.

ولذلك، من المرجح أن تترقب الأسواق المالية بشغف أحدث البيانات حول التجارة الخارجية.

وكان المحللون يتوقعون زيادة في الصادرات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع انخفاض طفيف في الواردات.

ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات. وفي أبريل، تجاوزت التجارة الخارجية الصينية بشكل مفاجئ توقعات العديد من المراقبين عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 1ر8%.

ومع ذلك، انهارت التجارة مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 145% المفروضة على السلع الصينية بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي منتصف مايو، اتفق وفدان من بكين وواشنطن في جنيف على وقف مؤقت للنزاع وتخفيض كبير في الرسوم الإضافية المتبادلة على الواردات، والتي ارتفعت إلى مستويات قصوى.

وبالتوازي مع إصدار بيانات التجارة الخارجية، من المتوقع أن يجتمع ممثلون من البلدين مرة أخرى لإجراء محادثات في لندن اليوم الاثنين.