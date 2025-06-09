جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء 10 أحياء شمال غزة تمهيدا لقصفها

• وفق متحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر إكس

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، الفلسطينيين بإخلاء 10 أحياء كبيرة شمال غزة "فورا"، تمهيدا لقصفها "بقوة شديدة".

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الإنذار موجّه إلى "كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر".

وأضاف في منشور على منصة إكس، أن تلك الأماكن "مناطق قتال خطيرة" وأن الجيش يعمل فيها "بقوة شديدة".

ووجه رسالة للسكان الفلسطينيين قائلا: "أخلوا فوراً إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة" شمالي القطاع المحاصر.

ورغم أن معظم ضحاياه دائما ما يكونون من المدنيين، حذّر متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن العودة إلى هذه المناطق "تشكل خطرا" على حياتهم.

ومنذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، يوجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات شبه يومية لمناطق واسعة في قطاع غزة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أخير أن "الناس باتوا محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما أمسى 82 في المئة من مساحة قطاع غزة واقعا داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.