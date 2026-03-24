ألمانيا تعزز وجودها البحري في شمال الأطلسي

تعزز ألمانيا وجودها البحري في شمال الأطلسي لتخفيف العبء عن حلفائها.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على هامش زيارته لسنغافورة اليوم الثلاثاء، إن الفرقاطة الألمانية "سكسونيا" ستتولى مهام سفينة القيادة ضمن مجموعة المهام الدائمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعد أن قررت بريطانيا نقل المدمرة "إتش إم إس دراجون" إلى البحر المتوسط، مضيفا أنه ناقش هذا الأمر مع نظيره البريطاني جون هيلي.

كما ستقوم البحرية الألمانية - وفقا لبياناتها - بنقل فرقاطة أخرى - و هي "براندنبورج" - إلى شمال الأطلسي. ويعد ذلك ردا على أنشطة عسكرية روسية في شمال الأطلسي، دون صدور بيانات رسمية بذلك.

وكانت بريطانيا قد نقلت المدمرة "إتش إم إس دراجون" إلى شرق البحر المتوسط بسبب الأوضاع في ظل الحرب الإسرائيلية-الأمريكية ضد إيران. وبعد الهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة بريطانية في قبرص، عززت بريطانيا وفرنسا - العضوتان في الناتو - وجودهما في المنطقة. وقد وصلت المدمرة البريطانية بالفعل إلى تلك المنطقة البحرية.