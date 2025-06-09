إصابة 23 عاملاً في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا الغربي

أُصيب 23 عاملاً من قرية التوفيقية في محافظة المنيا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم على الطريق الصحراوي الغربي قرب مركز سمالوط، أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع.

كان اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد الحيني، مساعد المدير للمرور والمشرف على مركز سمالوط، بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى المكان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتبين أنهم يعانون من إصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات، ووضعت بعض الحالات تحت الملاحظة الطبية.

وجاءت قائمة المصابين كالتالي:

حبيبة محمد فرج (13 عامًا)،

بسملة عقل (12 عامًا)،

رحمة محمد عيسى (15 عامًا)،

ملك علاء توحيد (20 عامًا)،

مريم أحمد فرج (15 عامًا)،

حماس سيد محمد (14 عامًا)،

محمد فتحي إبراهيم (11 عامًا)،

أحمد رشدي عبدالعظيم (22 عامًا)،

بلال محمد ماهر (21 عامًا)،

ملك حسن محمود (20 عامًا)،

عبير حسن علي (12 عامًا)،

علي محمد فرج (15 عامًا)،

فاطمة محمد يونس (15 عامًا)،

حبيبة خلف محمد (16 عامًا)،

كريم أبو بكر فريج (13 عامًا)،

عمر شعبان محمود (14 عامًا)،

ملك ربيع إبراهيم (15 عامًا)،

عزة عبدالنبي عيسى (24 عامًا)،

مي علي توحيد (13 عامًا)،

فارس شعبان إسماعيل (14 عامًا)،

أحمد ناصر سعد (15 عامًا)،

زينب أحمد جميل (20 عامًا)،

وخالد رمضان فاروق (18 عامًا).

التحريات الأولية رجّحت أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى انقلاب السيارة. وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.