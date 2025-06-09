مديرية صحة شمال سيناء تواصل تنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة خلال عطلة عيد الأضحى

واصلت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، تنفيذ خطتها الشاملة للتأمين الطبي أثناء عيد الأضحى المبارك، بتوجيهات مباشرة من الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، مؤكدةً حرصها على توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

وشهدت أيام عيد الأضحى المبارك، جولات تفقدية مكثفة قامت بها المديرية؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصحية وانتظام العمل بها بدأت بمستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد المركزي.

وخلال الزيارة، جرى الاطمئنان على سير العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية، والتأكد من توافر الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى، وتمت مراجعة جداول ونوبتجيات الفرق الطبية وأطقم التمريض، والاطمئنان على التزام العاملين، إلى جانب معاينة عدد من حالات المرضى بالأقسام الداخلية للتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية المطلوبة.

واستمرت جولات متابعة المنشآت الصحية؛ لتشمل مستشفى نخل المركزي ومستشفى بئر العبد النموذجي، بهدف التأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال جميع الحالات الطارئة، وتوافر الأطقم الطبية والتمريضية الكافية لضمان تقديم الرعاية على مدار الساعة.

وتم التأكد من كفاية مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة في أقسام الطوارئ، والرعاية المركزة، والحضانات، لضمان عدم وجود أي نقص.

ولم يقتصر التأمين الطبي على المستشفيات فقط، بل امتد ليشمل وحدات الرعاية الأولية والميادين العامة وكورنيش العريش من خلال العيادات المتنقلة، مع الاستمرار في المتابعة والإشراف على وحدات الرعاية لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.

وجرى التأكيد على تواجد هذه العيادات في ميدان المالح، وأمام فندق قويدر بكورنيش العريش طوال هذه الفترة؛ لتقديم الخدمات الصحية الخاصة بالمبادرات الرئاسية والصحة العامة، بالإضافة إلى التأمين الطبي لحالات الطوارئ، وتوفير الأدوية مجانًا لأهالي شمال سيناء.

وأكد الدكتور أحمد سمير مدير المديرية، أن هذه الجولات التفقدية المفاجئة ستستمر على مدار الساعة في جميع مستشفيات المحافظة، ووحدات الرعاية لتعزيز الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.