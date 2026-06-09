 القبض على 6 أشخاص بينهم مسئولون بقطاع التخطيط لاتهامهم بالفساد في اليونان - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يونيو 2026 12:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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القبض على 6 أشخاص بينهم مسئولون بقطاع التخطيط لاتهامهم بالفساد في اليونان

أثينا - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 12:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 12:14 م

ألقت السلطات اليونانية القبض على ستة أشخاص في قضية فساد، بينهم مسؤولون في قطاع التخطيط الحضري في أنحاء منطقة أثينا، حيث يقول المحققون أن الشبكة تقاضت ما يصل إلى 30 ألف يورو للتغاضي عن مخالفات تتعلق بالمناطق ومنع إجراء عمليات تفتيش.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن عمليات القبض على الأشخاص الستة التي تمت في الخامس من يونيو الجاري في أعقاب مراقبة استمرت نحو عام بعد معلومات تلقتها من شخص مجهول منتصف 2024 تفيد بأن موظفي البلدية يقبلون رشاوى للتغاضي عن انتهاكات في مطاعم وأكشاك. وفي شكوى ثانية، تم تقديمها للهيئة الوطنية للشفافية، تم توسيع نطاق القضية لتشمل مكاتب التخطيط الحضري في أنحاء المنطقة.

وعلاوة على الستة أشخاص الذين تم القبض عليهم، يواجه ما لا يقل عن 30 شخصا اتهامات، من بينهم عاملون في اتيكا و ميكونوس ومهندسون وأصحاب أعمال.

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