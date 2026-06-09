أعرب الفنان والمؤلف أحمد عبد الوهاب، عن سعادته البالغة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن دوره في مسلسل "ورد وفل وياسمين"، مشيرا إلى أنها "فاقت التوقعات".

وأشار خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر" إلى قبوله الدور على الفور عقب قراءة الحلقات الأولى السيناريو ، قائلا: "بمجرد قراءتي لأول حلقتين أو ثلاثة، تمسكت بالدور فورا.. أعجبت جدا بالشخصية والموقف اللطيف الذي وُضعت فيه".

وأضاف أن أساس نجاح الشخصية في العمل يعود إلى السيناريو، معقبا: "الموقف المكتوب بشكل جيد هو ما يجعل الإيماءة والرد الفعل المفاجئ مضحكا، الورق منحني مساحة جيدة للعمل على الشخصية".

وتحدث عن كواليس العمل مع الفنانة صبا مبارك، قائلا: "صبا في مكانة لوحدها، قلت لها أنتِ الكراش، وهي نجمة كبيرة".

وأكد أن صبا ساهمت بشكل رئيسي في خلق "الكيمياء" بينهما على الشاشة، متابعا: "أنا الأقل خبرة، استقبلتني وطمأنتني، وعملنا مع بعض دون أن تشعرني بأي فرق أنها نجمة".

وأوضح أن رسالة المسلسل تتمثل حول فكرة أن "الحب لا يعترف بالفروق الطبقية أو الثقافية"، مشيرا إلى أن توفر "الحد الأدنى من التوافق" يمكن أن ينجح بالعلاقة دون مشاكل.

ولفت إلى أن شخصيته من النوع "الكسول بعض الشيء" الذي لا ينزل إلى الشارع لرصد ردود الأفعال حول المسلسل.

وأرجع تراجع جودة الكتابة في النهايات كما يحدث في بعض الأعمال، إلى مشكلة ضيق الوقت عادة، لافتا إلى أن هذا لم يحدث في المسلسل، قائلا: "الحمد لله، أخذنا وقتنا، وعملنا وبذلنا مجهودا جيدًا في هذا المسلسل".