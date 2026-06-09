تحطمت مروحية حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز المطل على السواحل الإيرانية، وفق إعلام أمريكي.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة لم تسمها، الثلاثاء، إن المروحية سقطت قرب مضيق هرمز أمس الاثنين، وإن الطيارين نجيا.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المروحية قد سقطت إثر نيران إيرانية، أو بسبب عطل ميكانيكي أو مشكلة أخرى.

وفي تعليق على الحادث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الطيارين الاثنين "بخير ولم يصبا بأي أذى".

وأضاف في حديث صحفي: "سنصدر تقريرا غدا، والطيارين بخير لم يصب أحدهما بأي أذى".

وشهدت المنطقة الأحد والاثنين جولة تصعيد جديدة بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف الأخيرة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ورغم تحذير إيران، أشعلت تل أبيب المنطقة بشنها غارة على الضاحية الجنوبية، فردت طهران بموجات صاروخية على إسرائيل، فيما أعلنت تل أبيب أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غربي ووسط إيران.

والأحد، دعا ترامب إسرائيل وإيران إلى وقف الأعمال العدائية فورا، محذرا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تطوير الهجوم على إيران.

والاثنين أعلنت طهران وقف العمليات العسكرية "بعد ما تم توجيه رد مؤلم للعدو"، أعقبه إعلان مماثل لنتنياهو عقب اتصال هاتفي أجراه مع ترامب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل.