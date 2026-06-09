منافس مصر: لاعب إيران: ما يحدث في بلادنا يؤثر علينا قبل المونديال

أكد سعيد عزت الله، لاعب منتخب إيران أن ما يجري في بلاده، من أوضاع سياسية، يؤثر على لاعبي فريقه، قبل المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، والتي تستضيفها، الولايات المتحدة الأمريكية، مع المكسيك، وكندا.

وقال سعيد عزت الله في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية: "يجب أن نتخلص من كل شيء ونستعد للمنافسة بروح جديدة وتركيز كامل، لأن هدفنا وواجبنا هو القتال من أجل شعبنا، وتمثيل بلدنا، وإظهار ما نحن قادرون عليه".

وأضاف: "أعتقد أن باقي الأمور ستُحسم على أرض الملعب.. علينا أن نقاتل ونثبت أننا نستحق التواجد في هذا المستوى من المنافسة.. إيران بلد عظيم، وآمل أن نتمكن في نهاية البطولة من إسعاد جميع الإيرانيين حول العالم".

وتابع: "تأثير الأوضاع في بلاده على الحالة النفسية للاعبين؟ مهمتنا ليست سهلة، فنحن نتابع في الوقت نفسه أخبار بلدنا والقضايا السياسية.. ومن الطبيعي أن تؤثر هذه الأمور على عقول اللاعبين والشعب".

وأكمل: "مع ذلك، نتمنى جميعًا السلام لشعوب العالم.. آمل أن ينتهي هذا الوضع في أسرع وقت ممكن وأن تعيش جميع شعوب العالم معًا في سلام وطمأنينة".

وواصل: "متأكد من أن العديد من الإيرانيين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، بل وأعتقد أنه بالمقارنة بالعديد من البلدان، هناك عدد كبير من الإيرانيين يعيشون في أمريكا".

واستطرد: "لا شك أننا نتوقع الحصول على دعم واسع النطاق من الجماهير الإيرانية في الملاعب خلال البطولة.. وبالتأكيد، سيضع هذا الدعم مزيدًا من المسؤولية والضغط على الفريق، لأن مستوى التوقعات سيكون عاليًا جدًا".

وأتم سعيد عزت الله تصريحاته قائلًا: "أمنيتي الوحيدة هي أن نجعل الشعب الإيراني فخورًا وأن نرد على دعمهم بأداء جيد على أرض الملعب".