عقوبات أمريكية على نائبين لبنانيين ومسؤول أمني بحزب الله

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على عضوين في مجلس النواب اللبناني يمثلان حزب الله هما (أمين شري - محمد رعد)، إضافة إلى المسؤول الأمني في حزب الله (وفيق صفا).

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "سيجال ماندلكر"، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء: "إن حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات؛ بهدف دعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية وتعزيز الأنشطة الخبيثة".

وأشار إلى أن حزب الله يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني في لبنان والمنطقة ككل على حساب الشعب اللبناني، موضحًا أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم جهود الحكومة اللبنانية؛ لحماية مؤسساتها من الاستغلال من قبل إيران وعملائها الإرهابيين وتأمين مستقبل أكثر سلامًا ورخاء للبنان.

ونوهت الوزارة بأن التصنيفات اليوم تؤكد عدم التمييز بين النشاطات السياسية أو العنيفة لحزب الله.