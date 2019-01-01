«بوينج» تفقد صفقة طائرات «737 ماكس» مع الخطوط الجوية السعودية لصالح «أيرباص»

ألغت شركة الطيران منخفض التكاليف "فلاي ديل" التابعة للخطوط الجوية السعودية، طلبية شراء 30 طائرة طراز "بوينج 737 ماكس" من شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" بعد قرار سلطات السلامة الجوية في العالم وقف تشغيل طائرات هذا الطراز في أعقاب حادثي سقوط طائرتين منه في إندونيسيا وإثيوبيا خلال نحو خمسة أشهر.



كانت "بوينج" قد أعلنت عن هذه الصفقة في ديسمبر من العام الماضي، حيث تقدر قيمتها بحوالي 9ر5 مليار دولار وفقا للأسعار الرسمية. كما تضمنت الصفقة إمكانية شراء 20 طائرة إضافية من نفس الطراز.



وكانت "فلاي ديل" قد اختارت الطائرة "بوينج 737 ماكس 8" التي تحمل 189 راكبا من درجة واحدة. وتزيد حمولة هذه الطائرة بمقدار 12 راكبا وتقل نفقات تشغيلها لكل مقعد بنسبة 8% عن الطراز المنافس أيرباص "أيه 320" الذي يخدم حاليا في أسطول الشركة السعودية.



كانت طائرتان من طراز "بوينج 737 ماكس" أكثر طرز "بوينج" مبيعا، قد تحطمتا خلال خمسة أشهر تقريبا، مما أسفر عن مقتل 346 شخصًا.



وفي الوقت الذي تحاول فيه بوينج إصلاح أي خلل موجود في الطائرة "بوينج 737 ماكس" لاستئناف تشغيلها، قررت شركة "فلاي ديل" شراء 30 طائرة من طراز "أيه 320 نيو" من شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" إلى جانب إمكانية شراء 20 طائرة إضافية من نفس الطراز. ومن المقرر بدء تسليم طائرات "أيه 320 نيو" للشركة السعودية عام 2021.



وقالت "فلاي ديل" إن صفقة طائرات "أيرباص" تأتي استجابة للنمو المستمر في عدد الركاب على خطوطها المحلية والإقليمية والدولية. في الوقت نفسه فإن الصفقة الأخيرة تعني اعتماد أسطول "فلاي ديل" على طائرات "أيرباص" بالكامل في المستقبل.



تأتي طلبية "أيرباص" كجزء من اتفاق بشأن 100 طائرة وقعته "الخطوط الجوية السعودية" خلال معرض باريس الدولي للطيران في يونيو الماضي