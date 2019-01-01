 ضبط 70 مهاجرا من دول إفريقية قرب سواحل قرقنة التونسية - بوابة الشروق
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ضبط 70 مهاجرا من دول إفريقية قرب سواحل قرقنة التونسية

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 10:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 10:25 م

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء، عن ضبط 70 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب انطلق من سواحل مدينة زوارة الليبية.

وأفادت الوزارة بأن وحدات الحرس البحري ضبطت المركب في سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس، وعلى متنه 70 مهاجرًا من جنسيات دول إفريقية ومن بينهم ثلاث إناث.

وتم إيقاف المهاجرين بإذن من النيابة العامة.

وشهدت السواحل الجنوبية لتونس قبل أسبوع وفاة أكثر من ثمانين مهاجرًا، بعد غرق قارب كان يقلهم انطلاقا من سواحل زوارة الليبية.

وانتشلت وحدات الحرس البحري التونسي حتى أول أمس 15 جثة من بين المهاجرين المفقودين، فيما جرى انقاذ أربعة توفي أحدهم فيما بعد في المستشفى.

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