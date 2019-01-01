محكمة نيبالية تقضى بحبس كمبودي يعمل في مجال الإغاثة 9 أعوام بعد إدانته بالاعتداء الجنسي

قال مسؤول قضائي اليوم الثلاثاء إن محكمة في نيبال قضت بحبس مواطن كمبودي يعمل في مجال الإغاثة لمدة تسعة أعوام بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على صبيين.

وأضاف المسؤول ثاكور تريتال أن المحكمة بمنطقة كافري بوسط نيبال أدانت بيتر دالجليش أمس الاثنين وأصدرت حكما بسجنه. كما أمرت المحكمة المتهم بدفع 500 ألف روبية نيبالية ( 4500 دولار) تعويضا لكل من الصبيين.

وكانت وحدة شرطية من كاتمندو قد داهمت منزل دالجليش في منطقة كافري في أبريل 2018، وعثرت على الصبيين 12 عاما و14 عاما.

وقد شغل دالجليش، مؤسس منظمة دولية لأطفال الشوارع، عدة مناصب بارزة في الأمم المتحدة في أفغانستان وليبيريا ونيبال على مدار عقود. وكان قد حصل على أعلى وسام تكريمي في كندا.

ووفقا لإحصاءات الشرطة، فانه جرى إلقاء القبض على عشرة أجانب للاشتباه في قيامهم بالاعتداء على أطفال خلال الثلاثة أعوام الأخيرة في نيبال.