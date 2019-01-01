مبارك واكاسو رجل مباراة تونس وغانا

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أعلنت اللجنة الفنية التابعة للاتّحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فوز الغاني مبارك واكاسو بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام تونس، أمس الإثنين، في إطار مباريات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

وظهر واكاسو بمستوٍ جيد على الرغم من تودع (النجوم السوداء) البطولة على يد منتخب تونس بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

ومن المقرر أن يواجه (نسور قرطاج) منتخب مدغشقر الحصان الأسود للبطولة في ربع نهائي البطولة، الخميس المقبل، على ستاد السلام.

وكان المنتخب التونسي تأهل عن مجموعة الخامسة برصد 3 نقاط، من ثلاثة تعادلات.