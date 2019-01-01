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وكيل صحة السويس يعتمد نتيجة امتحانات التمريض بالمحافظة

محمود محمد هاشم
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 1:48 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 1:48 ص
اعتمد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الأثنين، نتيجة الدور الأول مايو لامتحانات النقل بالصف الأول والثاني والثالث للمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لمديرية الصحية بالسويس عن العام الدراسى 2018- 2019.

من جانبه، قال مصدر بمديرية الصحة بالسويس، إن المحافظة حققت نسبة النجاح في الصف الأول 91.6%، بينما حققت نسبة النجاح لامتحانات الصف الثانى 100%، وفي امتحانات الصف الثالث حققت المدارس التابعة للمديرية نسبة نجاح بلغت 96.6%. 

وأضاف المصدر، أن الدكتور محمد يوسف، تقدم بخالص التهنئة لأبنائنا الطلبة والطالبات على النجاح هذا العام.

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