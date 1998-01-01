السجن 5 أعوام لصاحب شركة سفن سويسري بتهمة الاحتيال

قضت محكمة سويسرية بسجن صاحب شركة سفن 5 أعوام لثبوت عدة تهم عليه منها تهمة ممارسة الاحتيال.



وأعلنت رئيسة محكمة القضاء المالي بمقاطعة بيرن السويسرية، اليوم الخميس، أن الرجل الذي كان يشتري الضمانات الاتحادية لسفن الشحن التي تحمل العلم السويسري عبر المحيطات، وإضافة إلى عقوبة السجن تم الزامه بأن يدفع لخزينة الدولة 2ر1 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 1ر1 مليون يورو).



ووعدت القاضية أصحاب الدعاوى الخاصة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم وهي تعويضات بالملايين.



وأنكر الرجل جميع التهم الموجهة إليه وطالب بالبراءة، ولم يبين محاميه ما إذا كان سيستأنف على الحكم أم لا.



وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن صاحب شركة السفن كان يسلم للدولة إيصالات مزورة تتضمن أسعارا أعلى مما هي في الحقيقة وبهذا تمكن من التحايل للحصول على ضمانات وقروض أكبر.



وصفت القاضية الرجل بأنه يتوفر على "قدر عال للغاية من طاقة الإجرام"، مشيرة إلى أنه لم يشأ أن يثري في الواقع لكنه أراد "الحفاظ على مجموعة شركاته "دون النظر إلى الخسائر التي يسببها".



كانت شركة السفن التابعة للرجل خضعت للتصفية عام 2017 بعد أن سحبت البنوك ضماناتها له ودعت دافعي الضرائب للتوجه إلى الخزينة الدولة لتحصيل حقوقهم.