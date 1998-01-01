الإسكان تناقش مع الشركاء الأوروبيين توسعة محطة صرف حلوان

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، اجتماعا مع ممثلي كل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لمناقشة مشروعات التعاون المشترك في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي حلوان (عرب أبو ساعد) جنوب القاهرة سعة 550 ألف م3 /يوم، والتي تخدم حوالي 1.6 مليون نسمة وسيتم زيادتها بطاقة تصميمية 250 ألف متر مكعب/ يوم لتخدم عدد سكان بإجمالي 2.6 مليون نسمة، كما سيتم إنشاء محطتي رفع صرف صحي وشبكات انحدار، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات.

وقال الدكتور سيد إسماعيل: "تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاء التنمية في بعض المجالات مثل إنشاء محطات التحلية ومحطات الصرف الصحي للقرى وخاصة في محافظات الصعيد، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي مثل مجالات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي في المدن الجديدة".

وذكر أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمشروعات الصرف الصحي والمشروعات القومية للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصري، الذي يعد أهم استثمار للدولة، كما أن الدولة تسعى جاهدة لتنفيذ مشروعات عالية الجودة تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم في دفع معدلات النمو وخلق فرص عمل.