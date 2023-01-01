حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

أعلن حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلي، قائمة الدراويش استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية غدًا، الاثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمود كوكو، عبدالله جمال.

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، أحمد محسن، إياد العسقلاني، كريم عرفات.

خط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، محمد حسن، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي.

الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور.