بعد الخلاف الذي نشب بين الفنانين مدحت صالح وعلي الحجار، بعد اتهام الأخير أن فكرة سلسلة حفلات "مدحت صالح والأساتذة" مأخوذة من مشروعه الذي يحمل عنوان "100 سنة غناء"، طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعمل ما يشبه "حلبة للنزال والمصارعة" بين المطربين الكبيرين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، وكل واحد منهما يشدوا بصوته أغاني التراث ولكبار المطربين والملحنين، ليكون المستفيد الأول هنا هو الجمهور العاشق لصوتهما والمحب للطرب الأصيل.

وشهد أمس الجمعة أولى حفلات الفنان مدحت صالح في هذه السلسلة على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وفي نفس التوقيت أحيا الفنان علي الحجار حفلا غنائيا بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، وهو يحمل بوستر عليه اسم مشروعه، وحضر الحفل نخبة من الفنانين والإعلاميين منهم محمود سعد، وخيري رمضان، وسهير جودة، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة، وحمدين صباحي، وشادي مؤنس، وجمال بخيت، وصلاح عبدالله، وإبراهيم عيسى.

وتعامل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع الحفلين باعتبار أن واحد منهما يمثل فريق الأهلي، بينما يمثل الآخر فريق الزمالك، والصراع دائر بينهما لتصدر القمة، في ظل وجود جمهور لكل مطرب يؤيده ويشجعه ويدعمه، وهو الأمر الذي دفع بالفنان صبري فواز أن يدشن هاشتاج عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قال فيه: "الفن مافيهوش أهلي وزمالك".