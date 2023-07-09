محمد العرابي: لا أتوقع جلوس طرفي الأزمة السودانية على مائدة واحدة والوصول لحل

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على استضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان 13 يوليو الجاري، مؤكدًا أنها استمرارًا للمنهج المصري في التعامل مع الأزمة السودانية منذ بدايتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن فكرة عقد قمة لدول الجوار المباشر للسودان، جاءت متأخرة نتيجة الأوضاع وتداخل المبادرات الإقليمية والدولية، متوقعًا أن يكون لها المسار الأصيل في بداية حلحلة الأزمة الموجودة بالسودان.

ولفت إلى أن هناك حالة تغذية وشحن لطرفي الأزمة السودانية وإرادة خفية باستمرار وجود الأطراف على الساحة، ليظل هذا التناحر بينهما على الأرض دون تقديم أي تنازلات، مبديًا توقعه بألا يجلس الرجلين « رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو»،على مائدة مفاوضات واحدة للوصول إلى حل .

وأكد على تكامل المبادرة وعدم تناقضها مع باقي المبادرات الإقليمية والدولية؛ لأن هذه المرحلة لا تحتمل التنافس في الجهود المبذولة، منوهًا أن هذه المرحلة تكامل وإيجاد حل للأزمة السودانية لأن استمرارها سيضر بالدولة السودانية وإدخالها في مسار غير معروف نهايته.

ونوه أن توجيه الدعوة لمصر على استضافة القمة المتعلقة بدول جوار السودان جاء في توقيت مناسب جدًا.

وتستضيف مصر في ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.