أردوغان: سنطرح قضية المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال قمة الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيطرح قضية المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والغزيين، خلال قمة زعماء حلف شمال الأطلسي «الناتو» المرتقبة في واشنطن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، قبيل توجهه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور قمة زعماء الناتو، التي تنعقد خلال الفترة بين 9 - 11 يوليو الجاري.

وأضاف أردوغان، أن تركيا تتابع بفارغ الصبر محادثات العاصمة القطرية الدوحة الرامية لوقف إطلاق النار بغزة، وأنها تأمل بالنتيجة المرجوة في أقرب وقت، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

وتستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستقبال قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» في قمة تاريخية تنطلق اليوم الثلاثاء، على مدار ثلاثة أيام احتفالا بمرور 75 عاما على تأسيس الحلف.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وفقا لقناة «الحرة» الفضائية، إن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستبحث سبل تعزيز قدرات الردع والدفاع المشترك لأعضاء الحلف، مشيرا إلى أن القمة ستعمل على تعميق الروابط الاستثنائية عبر الأطلسي وتعزيز الأمن المشترك.

وأضاف أن الرئيس بايدن فخور باستضافة هذه القمة وهو يتطلع للاحتفال بالإنجازات التاريخية للولايات المتحدة مع قادة دول الحلف البالغ عددها الآن 32 دولة.

وتابع: «قوات الحلف حققت تقدما ملحوظا في تعزيز الردع والدفاع وبنينا على التقدم الذي أحرزناه في الاجتماعات السابقة وأظهرنا للعالم أن حلف شمال الأطلسي أقوى وأكبر وأكثر اتحادا من أي وقت مضي».