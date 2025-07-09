أبو الغيط يؤكد استعداد الجامعة العربية لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، الطاهر الباعور وزير الخارجية المكلف بدولة ليبيا، وذلك بمقر الأمانة العامة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن اللقاء تناول مناقشة الأوضاع في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية لدفع العملية السياسية.

وأوضح أن الأمين العام استمع من الوزير إلى رؤية الحكومة الليبية لتطورات الأوضاع في البلاد حيث أكد على تمسك واهتمام الحكومة باضطلاع الجامعة العربية بدور نشط وفاعل للمساهمة في لم الشمل الليبي ووضع ليبيا على طريق الوحدة والاستقرار.

وأضاف أن الأمين العام أكد مجدداً على استعداد الجامعة لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم في إطار ملكية وقيادة الليبيين للعملية السياسية.