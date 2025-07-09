ماليزيا تخفض سعر الفائدة القياسي لأول مرة بعد زيادة ترامب للرسوم الجمركية إلى 25 %

خفضت ماليزيا سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ 5 سنوات، وذلك بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 25 %.

وقلص بنك "نيجارا ماليزيا" سعر الفائدة الليلة الماضية بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75% اليوم الأربعاء، وهو أول خفض منذ يوليو 2020 . وتوقع حوالي 13 من 23 خبيرا اقتصاديا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم زيادة طفيفة من يوم الاثنين، مع توقع الباقي عدم حدوث تغيير.

وقال البنك في بيان، "مازال ميزان المخاطر لآفاق النمو مائلا نحو الانخفاض، ويرجع ذلك بالأساس إلى تباطؤ التجارة العالمية وضعف المعنويات بالإضافة إلى إنتاج السلع الأساسية الأقل من المتوقع".

وأضاف، "تقليص سعر الفائدة القياسي هو إجراء استباقي يهدف إلى الحفاظ على مسار النمو المطرد في ماليزيا وسط توقعات تضخم معتدلة".