العراق يرفع الطاقة التكريرية لمصفاة النجف إلى 100 ألف برميل يوميا

أطلق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الأعمال التنفيذية في مشروع توسعة مصفاة النجف لتكرير النفط الخام بطاقة إجمالية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا.

وحسب مصادر عراقية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة النجف حاليا 30 ألف برميل يوميا وسيتم إضافة 70 ألف برميل يوميا في إطار خطة التوسعة الجديدة لإضافة قدرات ووحدات جديدة لإنتاج المشتقات النفطية لسد متطلبات الاستهلاك المحلي.

وكان شياع السوداني أعلن أول أمس الاثنين إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع توسعة مصفاة الديوانية لتكرير النفط الخام بطاقة 70 ألف برميل يوميا وبكلفة تصل 800 ألف دولار ليرتفع إجمالي الإنتاج في المصفاة إلى 90 ألف برميل يوميا في غضون سنوات.

ويعتزم العراق تنفيذ برناج يهدف إلى تحويل 40% من النفط المنتج في البلاد إلى الصناعات التكريرية وسد الحاجة المحلية.

وتشهد عدد من مصافي التكرير في البلاد في محافظات صلاح الدين والنجف والديوانية وميسان والبصرة تنفيذ مشاريع لرفع القدرات التكريرية؛ بهدف تحويل العراق من بلد مستورد للمنتجات النفطية إلى بلد مصدر باستثناء مواصلة استيراد البنزين التي من المؤمل أن تنتهي خلال العام الحالي.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في خطة التنمية الوطنية للأعوام 2024 - 2028 أنها تعمل على رفع الطاقة التكرير للنفط الخام من نحو 700 ألف برميل يوميا إلى مليون و250 ألف برميل يوميا في غضون عام 2028 وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير المشتقات إلى الخارج.