يونيو الماضي يسجل أعلى درجات حرارة في غرب أوروبا على الإطلاق

أكدت هيئة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي أن شهر يونيو الماضي كان الأكثر سخونة في غرب أوروبا منذ بدء تسجيل البيانات، في ظل موجات حر شديدة اجتاحت القارة.

ووفقًا للهيئة، بلغ متوسط درجات الحرارة في غرب أوروبا 20.49 درجة مئوية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 20.43 درجة والمسجّل في يونيو 2003.

وقالت سامانثا بروجيس، من المركز الأوروبي لتوقعات الطقس متوسطة المدى، الذي يدير برنامج كوبرنيكوس: "شهد يونيو 2025 موجة حر استثنائية أثرت على مناطق واسعة في غرب أوروبا، حيث تعرضت أجزاء كبيرة من المنطقة لضغط حراري شديد للغاية".

وأضافت أن درجات حرارة سطح البحر المرتفعة بشكل قياسي في غرب البحر المتوسط ساهمت في تفاقم موجة الحر.

وأشارت بروجيس إلى أن "الاحترار العالمي يزيد من احتمالات تكرار موجات الحر وشدّتها، كما يجعل تأثيرها يمتد ليشمل مزيدًا من السكان في أنحاء أوروبا".

وبحسب التقرير، يُعد يونيو 2025 ثالث أكثر شهور يونيو سخونة عالميًا بعد عامي 2023 و2024، حيث تجاوزت درجات حرارة الهواء المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من غرب ووسط القارة الأوروبية.

وشهد الشهر موجتي حر قويتين، الأولى منتصف يونيو، والثانية في نهايته، ضربتا مناطق واسعة من غرب وجنوب أوروبا.

كما سجّلت هيئة كوبرنيكوس انخفاضًا كبيرًا في مساحة الجليد البحري في القطب الشمالي، التي بلغت أقل من 6%، وهي ثاني أدنى نسبة تسجّل في يونيو منذ بدء رصد البيانات قبل 47 عامًا.