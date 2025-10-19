باكستان تطلق أول قمر صناعي فائق الطيفية إتش إس - 1 من الصين

أطلقت باكستان أول قمر صناعي فائق الطيفية، "إتش إس-1"، من مركز جيوتشيوان الصيني لإطلاق الأقمار الصناعية.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، اليوم الأحد، عن وكالة الفضاء القول إنه قد تم بث مشاهد حية للمهمة من مجمع كراتشي التابع للجنة أبحاث الفضاء والغلاف الجوي العلوي.

واكتملت الاستعدادات للإطلاق في وجود علماء ومهندسين باكستانيين.

وقال متحدث باسم لجنة أبحاث الفضاء والغلاف الجوي العلوي، إن القمر الصناعي فائق الطيفية دخل مداره بنجاح، مضيفا أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى شهرين للانتهاء من اختبار القمر الصناعي في المدار؛ وأن القمر "إتش إس-1" سيدخل بعد شهرين مرحلة التشغيل الكامل.

وأوضح المتحدث أن القمر "إتش إس-1"، سيجري تحليلا مُفصلا للأراضي والنباتات والمياه والمناطق الحضرية، مشيرا إلى أن "القمر الصناعي المتطور لديه القدرة على التقاط صور دقيقة عبر مئات النطاقات الطيفية، وأنه من المتوقع أن يحدث ثورة في التخطيط الزراعي والرصد البيئي."

وأضاف المتحدث أن القمر الصناعي سيساعد في رصد إزالة الغابات والتلوث وذوبان الأنهار الجليدية، كما سيساعد في تحديد المخاطر الجيولوجية في مشاريع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.