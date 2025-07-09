رئيس الاستخبارات التركي يبحث مع مسئولين بالعراق أمن الحدود ومكافحة الإرهاب

بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن مع مسؤولين عراقيين أمن الحدود، وتطهير المنطقة من الإرهاب والخطوات المشتركة لإزالته من أجندة المنطقة.

وأوضحت مصادر أمنية تركية، الأربعاء، للأناضول أن قالن أجرى، أمس، عددا من اللقاءات الثنائية في العاصمة العراقية بغداد.

وأشارت إلى أن قالن التقى بداية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبعدها اجتمع مع الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين.

كما التقى قالن مع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، ورئيس جهاز الاستخبارات حميد الشطري، إضافة إلى زعيم تحالف السيادة العراقي خميس خنجر، ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات تناولت أمن الحدود المتبادل، وتطهير المنطقة من الإرهاب، والخطوات المشتركة لإزالة الإرهاب من أجندة المنطقة، على رأسها هدف "تركيا خالية من الإرهاب".

وفي 12 مايو الماضي، أعلن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وكان أوجلان دعا نهاية فبراير الماضي، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.

ولفتت المصادر إلى أن المسؤولين العراقيين أكدوا خلال اللقاءات دعمهم الكامل لتركيا على كافة المستويات.

كما ناقشت اللقاءات فرص التعاون لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعلاقات بين البلدين، وفقًا للمصادر.

وذكرت المصادر أن مباحثات قالن في العراق تناولت أيضًا الصراع بين إيران وإسرائيل، والأوضاع بشأن وقف إطلاق النار بين البلدين المذكورين.

ولفتت إلى أن قالن اجتمع أيضًا مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا أوغلو، ومسؤولي الجبهة، واستمع إلى معلومات حول الوضع الأمني في المناطق التي يقطنها التركمان بالعراق، والتحضيرات للانتخابات (العامة في نوفمبر 2025).