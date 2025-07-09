جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه هاجم ودمر مواقع لحزب الله على الأراضي اللبنانية في "عمليات خاصة ومستهدفة".

وأضاف، أن "مسئولي استخبارات حددوا أسلحة وبنية تحتية، تخص الميليشيا الموالية لإيران في العديد من المناطق في جنوب لبنان".

وذكرت تقارير أن عملية في منطقة جبل بلاط أسفرت عن اكتشاف مخازن أسلحة وعدة مواقع لحزب الله والتي تم تدميرها.

وخلال عملية أخرى، زعم الجنود العثور على أسلحة مخبأة، بما في ذلك رشاشات وعبوات ناسفة بالإضافة إلى مستودع أسلحة تحت الأرض في التضاريس الكثيفة بالقرب من بلدة اللبونة.