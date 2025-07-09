انطلقت اليوم بجامعة جنوب الوادي فعاليات احتفالية تدشين المنصات الإلكترونية للجودة بكليات الجامعة، وذلك بالتوازي مع ورشة عمل تدريبية نظمها مركز ضمان الجودة بالتعاون مع منصة "جودة" الإلكترونية، بحضور الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والأكاديمية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار الجامعة نحو تحقيق الاعتماد المؤسسي، موضحًا أن إطلاق المنصات يمثل نقلة نوعية في آليات التوثيق والتقييم والمتابعة داخل الكليات، ويعكس اهتمام الجامعة ببناء نظام داخلي فعال ومميكن يعزز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، أشار الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة، إلى أن هذه المنصات الإلكترونية تمثل أداة تنظيمية متقدمة لدعم عمل فرق الجودة بالكليات، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل كليات: العلوم، التربية الرياضية، الصيدلة، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، والطب.

وأوضح الكاشف أن المركز وفر كل الإمكانات الفنية والبشرية لضمان نجاح المنظومة، بما يسهم في سهولة الوصول إلى مؤشرات الأداء وتكامل البيانات بين وحدات الجامعة المختلفة.

وخلال الورشة المصاحبة، استعرض الدكتور يحيى الصامولي، المدير التنفيذي لمنصة "جودة"، نشأة المنصة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في إدارة ملفات الجودة، خاصة ما يتعلق بالأعباء الورقية والإدارية، مؤكدًا أن المنصة تسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين استثمار البيانات لخدمة أهداف التطوير المؤسسي.