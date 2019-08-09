استقرار مخزون متاجر الجملة في أمريكا على خلاف التوقعات

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أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس، استقرار مخزون الشركات الأمريكية خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر السابق، على خلاف توقعات المحللين.

وذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مخزون السلع المعمرة ارتفع بنسبة 3ر0% وذلك للشهر الثاني على التوالي في ظل ارتفاع كبير لمخزون معدات الكمبيوتر والأثاث.

في المقابل تراجع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 4ر0% خلال يونيو الماضي بعد ارتفاع بنسبة 6ر0% خلال مايو الماضي، نتيجة تراجع كبير في مخزون العقاقير.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة التجارة أن مبيعات الجملة تراجعت بنسبة 3ر0% في يونيو الماضي، بعد تراجعها بنسبة 6ر0% في الشهر السابق.

وفي حين زادت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 1ر0% في ظل ارتفاع حاد في مبيعات الأثاث، تراجعت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 7ر0% على خلفية تراجع مبيعات المنسوجات.

ومع تراجع المخزون والمبيعات، استقر معدل المخزون إلى المبيعات عند مستوى 36ر1 نقطة وهو نفس مستواه في مايو الماضي.