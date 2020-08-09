محافظ الدقهلية: تخفيض سعر متر أراضي التصالح في مخالفات البناء حتى 20%

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تخفيض سعر متر الأرض مقابل التصالح في مخالفات البناء، للمواطنين الراغبين في التصالح عليها، إذ يصل التخفيض إلى 20% للمتر الواحد.

وقال مختار، إن هذا القرار يأتي في إطار المنظومة التي تطبقها المحافظة لتخفيف العبئ عن المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الأسر، والتيسير عليهم.

وناشد المواطنين، سرعة التقدم لسداد الـ25% المبلغ المطلوب لجدية التصالح، حتى يتمكن جميع المخالفين من الاستفادة من قرار التخفيض المشار إليه، موضحًا أنه على الراغبين سرعة التقدم قبل انتهاء الموعد الذي حدده قرار رئيس الوزراء للتصالح والذي ينتهي منتصف أغسطس الجاري.

وقال محافظ الدقهلية إن الدولة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم، وذلك تخفيفًا للعبئ عنهم، وفي إطار من القانون حفاظًا على حقوق الدولة.