استقالة وزير البيئة اللبناني على خلفية انفجار مرفأ بيروت

أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني دميانوس قطار، اليوم الأحد، استقالته من الحكومة، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن بيان لقطار، قال فيه: "أمام هول الفاجعة، وانحناءً لأرواح الضحايا الأبرياء، وتضامنًا مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسسًا بألم أهالي المفقودين، وتعاطفًا مع جميع المتضررين، ومع انسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية، وفي ظل آليات نظام عقيم ومترهل أضاع العديد من الفرص، وتجاوبا مع قناعاتي وضميري، قررت أن أتقدم باستقالتي من الحكومة".

وتأتي استقالة قطار بعد ساعات من إعلان وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد،عن استقالتها من الحكومة.