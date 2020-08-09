غادة والي: فيروس كورونا تسبب في زيادة معدلات الاعتداء على الحياة البرية

قالت الدكتور غادة والي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والاتجار في البشر، ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، إن فيروس كورونا تسبب في زيادة معدلات الاعتداء على الحياة البرية.

وأضافت في لقائها لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أمس السبت، إن الاعتداء على الحياة البرية والغابات، تمثل في قطع أشجار يجرم القانون الاقتراب منها، وكذلك الاتجار في الحيوانات.

وأشارت إلى أن عصابات الإجرام المنظمة تقوم بذلك، مستغلة الشباب الذين تدهورت أحوالهم في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرة أن الأمم المتحدة ساعدت الحكومات بالمعلومات، ومسارات هذه العمليات التي تضر بالتوازن البيئي.

كانت وزيرة التضامن السابقة، أكدت أن آلية العمل في مكتب مكافحة الجريمة التي تترأسه، يعتمد على عدة محاور في العمل، من حيث بناء القدرات والتدريب، وكذلك إتاحة المعلومات، لافتة إلى أهمية زيادة الوعي والتعامل مع الشباب.

كما تقدمت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المرأة المصرية، ولترشيحها لشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة أن هذا المنصب تحدي بالنسبة لها، وللمرأة المصرية والعربية عمومًا.